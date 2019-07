Wieder ein Hitzerekord in Rheinland-Pfalz: Nach vorläufigen Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) sind am Donnerstag in Trier 40,6 Grad gemessen worden.

In mehreren Orten in Rheinland-Pfalz ist am Donnerstag die 40-Grad-Marke überschritten worden, teilte der Deutsche Wetterdienst mit. Aber nirgendwo war es im Land heißer als in Trier: 40,6 Grad Celsius sind auf dem Petrisberg gemessen worden. Das ist der heißeste, je im Land gemessene Wert. Kurz zuvor galt Mülheim-Kärlich als neuer Spitzenreiter - dort waren es 40,3 Grad. Erst am Mittwoch wurde in Bad Neuenahr-Ahrweiler die rheinland-pfälzische Rekordtemperatur geknackt: Die Temperatur hatte 39,9 Grad betragen.

Auch die Ozonwerte waren am Donnerstag hoch in Rheinland-Pfalz: Großräumig wurden Werte von mehr als 180 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft gemessen. Das Landesamt für Umwelt Rheinland-Pfalz rät ab diesem Wert körperliche Anstrengungen im Freien zu vermeiden.

Niedersachsen knackt Temperaturrekord

Deutschlandweit wurde sogar die 42-Grad-Marke geknackt. Lingen in Niedersachsen meldete nach vorläufigen Daten den Spitzenwert von 42 Grad. So heiß war es seit dem Beginn der Temperaturaufzeichnungen im Jahr 1881 in Deutschland noch nie.

Doch auch an anderen Orten, an denen es keine Rekordwerte gab, wurde kräftig geschwitzt. Temperaturen unter 30 Grad waren am Donnerstag demnach nur an der Ost- und Nordseeküste oder auf den Bergen oberhalb von 1.000 Metern zu finden.

Vorerst wohl keine weiteren Spitzenwerte

In den kommenden Tagen bleibt es laut DWD mit teilweise knapp 40 Grad heiß, der Höhepunkt der Hitzewelle ist demnach aber wohl überschritten.