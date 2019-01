Neue Klärschlamm-Verbrennungsanlage - 150 Tonnen schweres Herzstück angekommen

In Mainz sind die Herzstücke der neuen Klärschlammverbrennungsanlage angekommen. Dort soll ab 2020 Klärschlamm getrocknet und verbrannt werden. So will die Kläranlage Mainz ihren Energiebedarf decken.