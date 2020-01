Eine neue Bewegung aus den Sozialen Medien will heute bundesweit gegen Altersarmut protestieren. Auch in Rheinland-Pfalz sind Aktionen geplant. Rechtspopulisten versuchen offenbar, die Bewegung zu vereinnahmen.

Ausgelöst wurde die Aktion von der Facebookgruppe "Fridays gegen Altersarmut", die seit Oktober besteht und rasch auf mehr als 300.000 Mitglieder gewachsen ist. Allein in 15 Orten in Rheinland-Pfalz haben lokale Ableger der Gruppe Mahnwachen angekündigt, die jeweils am Freitagnachmittag an zentralen Orten stattfinden sollen. Bundesweit sollen es mehr als 200 werden.

Dauer 2:14 min Altersarmut in Speyer - ein Beispiel Mahnwache gegen Altersarmut in Speyer

Viele lokale Aktivisten sehen sich nicht als rechts

Hinter einigen lokalen Ablegern stehen Personen mit rechtspopulistischen Einstellungen. In Bad Kreuznach etwa hat ein AfD-Kreistagsabgeordneter die Versammlung angemeldet, auch AfD-Chef Jörg Meuthen versuchte bei Twitter und Facebook die Protestbewegung für die AfD zu vereinnahmen. Ob die ganze Bewegung von Rechtspopulisten gesteuert wird, ist aber unklar. Nach SWR-Recherchen sehen sich viele lokale Aktivisten selber nicht als rechts.

Zentrales Thema Renten

Zentrale Forderung der Protestbewegung ist ein Ende der Rentenbesteuerung. Laut Paritätischem Wohlfahrtsverband liegt die Armutsquote bei Rentnern derzeit etwa gleich hoch wie in der Gesamtbevölkerung, die Tendenz sei jedoch stark steigend.