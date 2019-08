Am Mittwoch ist eine 69 Jahre alte Frau auf der L317 in der Nähe von Nentershausen im Westerwaldkreis bei einem Zusammenstoß mit einem Bus tödlich verunglückt. Durch die Kollision wurde diese so schwer verletzt, dass sie noch an der Unfallstelle verstarb. Die Fahrbahn war bis 20 Uhr voll gesperrt.