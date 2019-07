Apple wird erstmals Kamera-Autos auch durch Rheinland-Pfalz schicken. Die Fahrzeuge sollen ab Mitte August bis Mitte September Aufnahmen für den Kartendienst des iPhone-Konzerns machen.

Ein Apple Maps-Auto mit Kameras auf dem Dach dpa Bildfunk picture alliance/ZUMA Press/El Nuevo Dias

Deutschlandweit sind bereits ab heute 80 Kamera-Autos von Apple unterwegs. Die Daten sollen in erster Linie das Kartenmaterial verbessern, wie Apple erläuterte. Die Bilder könnten in Zukunft aber auch im neuen Panorama-Dienst "Look Around" zum Einsatz kommen - Apples Konkurrenzangebot zu "Google Street View".

Autos im ganzen Land unterwegs

In allen Landkreisen und Städten in Rheinland-Pfalz sollen für das Kartenmaterial Bilder gemacht werden. Apple informiert auf einer Website, wo die Fahrzeuge unterwegs sind. Nach Angaben von Apple würden Gesichter und Autokennzeichen auf den erstellten Bildern vor der Veröffentlichung unkenntlich gemacht werden.

Die Fahrzeuge sind neben Foto-Kameras mit Laser-Radaren ausgestattet, die ihre Umgebung in 3D abtasten. Die auch unter dem Namen Lidar bekannten Geräte werden unter anderem in selbstfahrenden Autos eingesetzt. Die Fahrzeuge zeichnen zudem per GPS ihren Aufenthaltsort auf.

Widerspruchsrechte

Als Google vor knapp zehn Jahren für "Street View" mit seinen Autos durch die Straßen fuhr, gab es viel Aufregung um Datenschutz, sowie Persönlichkeits- und Widerspruchsrechte. Apple kündigt an, dass Nutzer auch die Löschung von Rohdaten mit der Abbildung von Personen oder Häuser beantragen können. Wer vermutet, von der Kamera eines Apple-Autos aufgenommen worden zu sein und das Bild einsehen oder löschen lassen will, kann das bei dem Konzern unter anderem per E-Mail (mapsimagecollection@apple.com) beantragen. Dabei muss der Ort und der ungefähre Zeitpunkt der Aufnahme angegeben werden.

Auch in anderen europäischen Ländern unterwegs

Vor Deutschland fuhren die Kamerawagen in Europa bereits Straßen in Großbritannien, Frankreich, Italien, Spanien, Portugal, Kroatien und Slowenien ab. Die Daten aus den Fahrzeugen werden auf Apples Server in den USA geladen. Es gibt bisher keine Informationen dazu, wann "Look Around" in Deutschland verfügbar sein könnte.