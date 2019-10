Am Tag nach dem Anschlag in Halle dauern die Ermittlungen an. Bundesregierung und Generalbundesanwaltschaft stufen die Tat als Terror ein. Sie sind überzeugt: Der Tatverdächtige Stephan B. wollte ein Massaker in der Synagoge in Halle anrichten - er hatte vier Kilogramm Sprengstoff im Auto.