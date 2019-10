per Mail teilen

Die Tat von Halle mit zwei Toten war ein Terroranschlag. Das haben der Generalbundesanwalt und die Bundesjustizministerin in Karlsruhe gesagt. Im Auto des Täters seien vier Kilo Sprengstoff gewesen; der Mann habe zum Ziel gehabt, in der Synagoge in Halle ein Massaker anzurichten.