Nach heißen Tagen und Sonne ist das Wetter in Rheinland-Pfalz deutlich nasser und kühler. Tief Vincent bringt weiter feuchte Atlantikluft an Mosel, Rhein und Saar.

Am Sonntagnachmittag bleibt es meist bewölkt und die Sonne zeigt sich nur selten. Zeitweise fällt Regen, teils auch noch kräftig und gewittrig.

Felssturz in Bernkastel-Kues

In Bernkastel-Kues musste am Sonntagnachmittag die Straße zur Burg wegen eines Felssturzes gesperrt werden. Der Wehrleiter der Verbandsgemeinde, Thomas Edringer, teilte mit, dass sich wegen starker Regenfälle aus einer Schieferwand Geröll gelöst habe. Ob weitere Maßnahmen unternommen werden müssen, würde nun ein Geologe entscheiden.

Heiter bis wolkig zum Wochenstart

Am Montag sehen die Vorhersagen besser aus: Im Laufe des Tages seien Höchstwerte zwischen 23 und 28 Grad zu erwarten, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Am Vormittag zeigen sich demnach gebietsweise noch Wolken, die aber im Laufe des Tages weiterzögen, teilen die Meteorologen am Sonntag mit.

Der Dienstag dürfte den Angaben zufolge heiter bis wolkig werden. Im Laufe des Tages sollen von Westen her zunehmend Wolken aufziehen. Abends dürften laut DWD in der Eifel, und im Hunsrück schauerartige Regenfälle niedergehen. Die Höchstwerte lägen zwischen 26 und 31 Grad, hieß es.

Dauer 2:01 min Sendezeit 19:30 Uhr Sender SWR Fernsehen RP Aufräumarbeiten in Rheinland-Pfalz dauern an Gewitter sind am Wochenende übers Land gezogen. In den vergangenen Wochen hat das Wetter bereits in Teilen von Rheinland-Pfalz gewütet und Schäden angerichtet. Die Aufräumarbeiten dauern noch an. Video herunterladen (5,2 MB | MP4)

Mittwoch wieder trübere Aussichten

Auch am Mittwoch ziehen den Angaben zufolge Wolken an Mosel und Rhein auf. Es falle immer wieder schauerartiger Regen, auch dürfte es in verschiedenen Regionen blitzen und donnern, hieß es. Die Höchstwerte sollen demnach zwischen 21 und 26 Grad liegen.

Am Samstag blieb Rheinland-Pfalz bis zum Abend trotz Warnungen von schweren Unwettern verschont. Wegen der Vorhersage waren zwei Open-Air-Konzerte vom Amphitheater in Trier kurzfristig in die Arena Trier verlegt worden. Am Freitag hatten starke Unwetter mit heftigem Regen und Wind im ganzen Land für erhebliche Schäden gesorgt.