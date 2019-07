Nach heißen Tagen und Sonne müssen sich die Menschen in Rheinland-Pfalz auf ungemütliches Wetter einstellen. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor heftigen Gewittern mit Starkregen.

Anmutig, aber gefährlich: Ein Blitzschlag kann töten. Die Spannung im Körper steigt auf mehrere 100.000 Volt. dpa Bildfunk picture alliance / blickwinkel / McPHOTO/A. Spiering

Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) kann es zu unwetterartigen Niederschlägen mit Hagel kommen. Auch Gewitter sind möglich. Rheinland-Pfalz zählt zu den blitzreichsten Bundesländern. Am Freitag haben starke Unwetter mit heftigem Regen und Wind im ganzen Land für erhebliche Schäden gesorgt.

Zwei Konzerte verschoben

Wegen der Vorhersage wurden zwei Open-Air-Konzerte vom Amphitheater in Trier kurzfristig in die Arena Trier verlegt, wie der Veranstalter am Samstag mitteilte. Am Samstagabend findet das von SWR1 präsentierte Katie Melua-Konzert statt, am Sonntag gibt es das Konzert "Der Herr der Ringe".

Dauer 3:59 min Sendezeit 18:45 Uhr Sender SWR Fernsehen BW So verhält man sich richtig bei Gewitter Es gibt so viele Alltagsmythen über Gewitter: Soll man wirklich den Stecker ziehen? Buchen suchen und Eichen meiden? Und auf keinen Fall duschen? wir sagen Ihnen, was man bei Blitz und Donner tun kann - und was man besser lässt.

Wochenstart wieder heiterer

Auch am Sonntag bleibt es den Meteorologen zufolge stark bewölkt und es kann erneut heftige Regenfälle und Gewitter geben. Am Nachmittag ziehen dann die meisten Schauer ab. Die Temperaturen liegen bei 24 bis 29 Grad. An den Werten ändert sich am Montag wenig, dann allerdings soll es wieder heiterer und zunehmend trocken werden. Am Dienstag wird es mit Höchstwerten bis 31 Grad wieder heißer, dazu kann es erneut Schauer und Gewitter geben.