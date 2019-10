per Mail teilen

Nach den Schüssen in Halle (Saale) hat die rheinland-pfälzische Polizei ihre Präsenz an jüdischen Einrichtungen und Synagogen erhöht. Die Ermittler gehen von einem rechtsextremen Hintergrund aus.

Wie das rheinland-pfälzische Landeskriminalamt (LKA) mitteilte, herrsche nach den Schüssen in Halle (Sachen-Anhalt) mit zwei Toten ein unklare Lage. Die Polizei kontaktiere die Verantwortlichen von jüdischen Einrichtungen und Synagogen im Land.

So wird zum Beispiel in Kaiserslautern seit dem Mittwochnachmittag die jüdische Kultusgemeinde von der Polizei bewacht. Ein Sprecher des Polizeipräsidiums Westpfalz sagte, es handele sich um eine reine Vorsichtsmaßnahme. Es gebe keine konkreten Hinweise auf eine geplante Straftat. Auch die Synagogen in Speyer, Mainz, Worms und Osthofen werden präventiv von der Polizei überwacht.

Zwei Menschen sind nach Schüssen im Paulusviertel in Halle ums Leben gekommen. dpa Bildfunk picture alliance/Sebastian Willnow/dpa-Zentralbild/dpa

Dreyer und Baldauf zeigen sich erschüttert

Die rheinland-pfälzische Ministerpräsident Malu Dreyer (SPD) zeigte sich erschüttert. "Ich bin in meinen Gedanken bei den Opfern, ihren Angehörigen und Familien", teilte die kommissarische SPD-Bundesvorsitzende via Twitter mit. Es deute vieles darauf hin, dass sich die brutale Gewalt gegen jüdisches Leben gerichtet habe, "das werden wir in Deutschland niemals dulden". Dreyer befindet sich derzeit auf einer China-Reise.

Auch der rheinland-pfälzische CDU-Fraktionschef Christian Baldauf (CDU) verurteilte die Tat. "In unserem Land müssen alle ihren Glauben in Frieden ausleben können, egal ob Christen, Juden oder Muslime. Meine Gedanken sind bei den Opfern dieser schrecklichen Tat", twitterte Baldauf.

Seehoofer: Rechtsextremes Motiv sehr wahrscheinlich

Bei den Angriffen mitten in Halle waren vor einer Synagoge und einem Döner-Imbiss zwei Menschen erschossen worden. Der mutmaßliche Täter ist offenbar ein 27-jähriger Deutscher, der offenbar in Sachsen-Anhalt wohnt. Nach Angaben von Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) haben die Angriffe sehr wahrscheinlich ein rechtsextremistisches Motiv.

Nach Angaben des Vorsitzenden der Jüdischen Gemeinde zu Halle, Max Privorozki, richtete sich der Angriff des Täters direkt gegen die Synagoge, in der zu dem Zeitpunkt 70 bis 80 Menschen den höchsten jüdischen Feiertag Jom Kippur feierten.