per Mail teilen

Rund zwei Monate nach ihrem Rücktritt als SPD-Chefin ist Andrea Nahles erstmals wieder öffentlich aufgetreten. Bei einem Vortrag in Maria Laach sprach sie am Montagabend über eines ihrer Herzensanliegen.

Im Benediktinerkloster Maria Laach sagte Nahles am Montagabend: "Das 'Projekt Männer und Frauen sind gleichberechtigt' ist keinesfalls abgeschlossen." Das gelte beispielsweise für den Bundestag, wo es in der vergangenen Legislaturperiode 36 Prozent Frauenanteil bei den Abgeordneten gegeben habe. Im aktuellen Bundestag seien es nur noch 30 Prozent.

Dauer 0:45 min Nahles tritt erstmal wieder öffentlich auf Ex-SPD-Chefin Andrea Nahles ist am Montagabend zum ersten Mal seit dem Rücktritt von ihren politischen Ämtern öffentlich im Kloster Maria Laach aufgetreten.

Nahles: "Es geht wieder rückwärts"

Dieser Rückgang habe "ausschließlich" damit zu tun, dass die AfD und die FDP neu in den Bundestag gekommen seien - mit einem "extrem niedrigen Frauenanteil unter 18 Prozent". Die CDU/CSU sei nun unter 20 Prozent Frauenanteil bei den Abgeordneten gefallen. "Es geht wieder rückwärts", beklagte Nahles. Es gebe "einen Rollback", der ihr Sorgen mache. Den sinkenden Frauenanteil bei den Abgeordneten der anderen Parteien "kompensierten" nur Grüne, Linke und SPD, weil es hier eine Quote bei der Aufstellung gebe.

Dauer 0:37 min Andrea Nahles in Maria Laach Andrea Nahles in Maria Laach

Keine Aussage zu Bundestagsmandat

Die 49-Jährige war Anfang Juni als Partei- und Fraktionsvorsitzende der SPD zurückgetreten. Zuvor war sie wegen des historisch schlechten Ergebnisses der SPD bei der Europawahl 2019 stark unter Druck geraten. Laut "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung" erwägt Nahles nun, Anfang September auch ihr Bundestagsmandat niederzulegen.

Als sie am Ende einer Fragerunde nach ihrem Vortrag darauf angesprochen wurde, sagte Nahles: "Ich bin froh, dass die Frage jetzt erst kommt." Dann fügte sie hinzu, eine Antwort darauf werde "in absehbarer Zeit" erfolgen. Zu ihrem Rücktritt als SPD-Chefin äußerte sich Nahles am Montagabend nicht.