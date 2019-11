per Mail teilen

Am Theater Koblenz findet am Samstag eine Welt-Uraufführung statt. Gezeigt wird die neu komponierte Oper "Wolf unter Wölfen" nach einem Romans von Hans Fallada. Die Geschichte spielt in Berlin im Sommer 1923. Das Geld ist immer weniger wert. Das soziale Gefüge geht verloren. Die Atmosphäre auf den Straßen der Hauptstadt - aufgeladen. Wir waren bei der Generalprobe dabei.