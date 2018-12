Dass auch Radarfallen irren können, ist vielen Autofahrern inzwischen bekannt. Weniger bekannt ist, wie man sich gegen falsche Bußgeldbescheide wehren kann.

Nicht jeder Geblitzte hat auch etwas falsch gemacht. picture-alliance / dpa

Zunächst einmal bekommt jeder Fahrer einen Anhörungsbogen zugeschickt. Auf diesem kann er sich dann zum Vorwurf äußern. Ist er also beispielsweise der Meinung, zu einem bestimmten Zeitpunkt gar nicht auf einer bestimmten Straße unterwegs gewesen zu sein, kann er das hier mit einer Einwendung vermerken. Wichtig: Der Anhörungsbogen muss innerhalb von zwei Wochen zurückgeschickt werden. Ansonsten wird das Bußgeld verhängt. Bei Verwarnungen beträgt die Frist eine Woche.

Was passiert mit meinem Anhörungsbogen?

Als nächstes prüft die Bußgeldstelle den ausgefüllten Anhörungsbogen. Stellt sie fest, dass der Fahrer zu Unrecht angeschrieben wurde – wie etwa im Fall Wolsfeld/Kenn – stellt sie das Verfahren ein und teilt das dem Fahrer mit. Ist die Behörde dagegen der Meinung, dass der Verstoß tatsächlich stattgefunden hat, verschickt sie einen Bußgeldbescheid.

Was tue ich, wenn ich den Anhörungsbogen nicht rechtzeitig ausfüllen konnte?

Wenn ich beispielsweise im Urlaub war und den Anhörungsbogen erst Wochen später zu sehen bekomme, kann ich einen Antrag auf "Wiedereinsetzung in den vorigen Stand" stellen. Gemeint ist damit, dass ein bereits versendeter Bußgeldbescheid seine Gültigkeit verliert. Allerdings muss der Antrag innerhalb einer Woche nach Urlaubsende bei der Bußgeldstelle eingegangen sein. Es empfiehlt sich zudem, den Antrag zu begründen – also etwa Flugtickets und Hotelrechnungen beizulegen.

Kann ich mich gegen den Bußgeldbescheid wehren?

Ja. Dagegen kann schriftlich Einspruch eingelegt werden – per Brief, Fax oder unterschriebenem E-Mail-Anhang. Der Einspruch ist jedoch nur zulässig, wenn er innerhalb von zwei Wochen bei der Behörde eingeht. Dies ist nicht unwichtig. Denn sobald eine Bußgeldentscheidung rechtskräftig ist, wird sie an das Fahreignungsregister in Flensburg übermittelt. Daraus können dann Punkte für den Fahrer resultieren.

Sendet man den Einspruch fristgerecht zurück, ähnelt der weitere Ablauf dem Prozedere nach dem Erhalt des Anhörungsbogens. Entweder erkennt die Behörde an, selbst einen Fehler gemacht zu haben oder sie beharrt auf ihrer Sicht der Dinge.

Welche Möglichkeit bleibt mir jetzt noch?

Bleibt die Behörde bei ihrer Version der Geschehnisse, hat der Fahrer noch die Möglichkeit, einen Antrag auf eine gerichtliche Entscheidung zu stellen. Wichtig: Auch hier gilt, dass der Antrag binnen zwei Wochen gestellt werden muss. Hält der Fahrer die Frist ein, landet sein Verfahren schließlich vor dem zuständigen Amtsgericht und geht seinen juristischen Gang.