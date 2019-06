Andrea Nahles hat genug von der Debatte um ihre Person. Die SPD-Partei- und Fraktionschefin tritt von ihren Spitzenämtern zurück.

"Die Diskussion in der Fraktion und die vielen Rückmeldungen aus der Partei haben mir gezeigt, dass der zur Ausübung meiner Ämter notwendige Rückhalt nicht mehr da ist", erklärte die Politikerin aus Mayen in der Eifel am Sonntag in einem Schreiben an alle SPD-Mitglieder.

Am Montag werde sie daher im Parteivorstand ihren Rücktritt als SPD-Chefin und am Dienstag in der Fraktion ihren Rücktritt als Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion erklären. "Damit möchte ich die Möglichkeit eröffnen, dass in beiden Funktionen in geordneter Weise die Nachfolge geregelt werden kann." Sie rief die SPD dazu auf, beieinander zu bleiben und besonnen zu handeln.

Nahles will sich offenbar komplett aus der Politik zurückziehen. Nach Angaben einer Fraktionssprecherin will sie auch ihr Bundestagsmandat niederlegen. Der Zeitpunkt stehe aber noch nicht fest.

Dreyer soll Parteivorsitz übergangsweise übernehmen

In der SPD ist die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer als Übergangsparteichefin im Gespräch. Darüber werde am Nachmittag in der engeren Parteiführung beraten, hieß es in SPD-Kreisen. Der Parteivorsitz soll auf einem Parteitag neu bestimmt werden. Aufgrund der Einladungsfristen könne er frühestens in drei Monaten stattfinden. Die Geschäfte des Fraktionsvorsitzenden werde als dienstältester Fraktionsvize Rolf Mützenich übernehmen, sofern die Fraktion am Dienstag noch keinen neuen Fraktionsvorsitzenden wähle.

Als mögliche Nachfolger von Nahles an der Parteispitze wurden bisher vor allem die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, Manuela Schwesig, und der niedersächsische Regierungschef Stephan Weil gehandelt.

Schlechtes Abschneiden bei Europawahl löste Personaldebatte aus

Nahles stand seit dem schlechten Abschneiden der SPD bei den Europawahlen parteiintern stark in der Kritik und hatte für Dienstag eine Abstimmung in der SPD-Fraktion über ihre Funktion als Fraktionschefin anberaumt. Bei einer Sonderfraktionssitzung am Mittwoch war deutlich geworden, dass sie für diesen Schritt wenig Rückhalt hatte.

Am Samstag hatten sich noch alle sechs Vizevorsitzenden der Bundes-SPD für Nahles stark gemacht und die volle Unterstützung für sie gefordert. Für sie sei es eine Frage der Fairness und der Solidarität, Andrea Nahles nicht allein für die schwierige Lage der Partei verantwortlich zu machen, hatte Dreyer am Samstag in Mainz gesagt.

Nicht die nötige Unterstützung aus der SPD

Sie habe den Vorsitz von Partei und Fraktion in schwierigen Zeiten übernommen, schrieb Nahles weiter. "Wir haben uns gemeinsam entschieden, als Teil der Bundesregierung Verantwortung für unser Land zu tragen", so Nahles mit Blick auf die Entscheidung, ein weiteres Mal eine große Koalition einzugehen.

"Gleichzeitig arbeiten wir daran, die Partei wieder aufzurichten und die Bürgerinnen und Bürger mit neuen Inhalten zu überzeugen." Beides zu schaffen sei eine große Herausforderung. Um sie zu meistern sei volle gegenseitige Unterstützung gefragt. "Ob ich die nötige Unterstützung habe, ist in den letzten Wochen wiederholt öffentlich in Zweifel gezogen worden. Deshalb wollte ich Klarheit. Diese Klarheit habe ich in dieser Woche bekommen".

Nahles war nach dem schlechten Abschneiden der SPD bei der Bundestagswahl 2017 Fraktionsvorsitzende geworden und im Jahr darauf auch Parteichefin.

Kritik von SPD-Landeschef Lewentz

Der rheinland-pfälzische SPD-Parteivorsitzende Roger Lewentz kritisiert den Umgang mit der bisherigen Bundesvorsitzenden. Es beschäme ihn, wie Teile der Bundespartei in den vergangenen Tagen mit Nahles umgegangen seien. Das sei zutiefst unsozialdemokratisch, so Lewentz. Er habe sich für die Phase eines Übergangs ein geordneteres Verfahren gewünscht.

In einer ersten Reaktion bei Twitter warf der rheinland-pfälzische Verkehrsminister und Vize-Ministerpräsident, Volker Wissing (FDP), die Frage auf, ob Nahles' Rücktritt ein Befreiungsschlag für die Sozialdemokraten sei oder eher politischer Selbstmord.