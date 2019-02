per Mail teilen

Die stellvertretende SPD-Vorsitzende Malu Dreyer hat die Attacken von Altkanzler Gerhard Schröder gegen Parteichefin Andrea Nahles scharf zurückgewiesen. Sie sprach dabei von "Unterstellungen".

"Ich habe noch nie als Mensch die Theorie vertreten, dass es etwas nutzt oder die Dinge nach vorne bringt, indem man die Schuld anderen zuweist", sagte die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin in der ARD-Sendung "Bericht aus Berlin".

Schröder: Nahles mache Amateurfehler

Der frühere Parteichef und Bundeskanzler Schröder hatte Nahles in einem "Spiegel"-Interview Amateurfehler vorgeworfen und ihr indirekt die Eignung abgesprochen.

"Natürlich kann sie es", sagte Dreyer auf eine entsprechende Frage. "Und ich finde auch, wenn man es gut meint mit der SPD, sollte man an einem Strang ziehen und gemeinsam daran arbeiten, dass wir nach vorne kommen."

Schröder: Nahles fehle ökonomische Kompetenz

Schröder sprach Nahles indirekt die Fähigkeit ab, die SPD in die nächste Bundestagswahl zu führen. Ein Kanzlerkandidat müsse ökonomische Kompetenz haben, betonte er. Auf die Frage, ob Nahles über diese Kompetenz verfüge, sagte Schröder: "Ich glaube, das würde nicht mal sie selbst von sich behaupten."

Kritik übte der 74-Jährige auch an sprachlichen Ausrutschern Nahles' wie der Formulierung "Bätschi" an die Adresse von CDU und CSU. "Das sind Amateurfehler", sagte Schröder. "Sie war damals zwar noch nicht Vorsitzende, aber so drückt man sich einfach nicht aus."

Er sprach sich dafür aus, den nächsten Kanzlerkandidaten der SPD über eine Urwahl zu klären. Das mobilisiere die Mitglieder und schaffe eine gute Grundlage für den Wahlkampf.