Im Tarifstreit mit der Lufthansa hat die Gewerkschaft UFO das Kabinenpersonal der Fluggesellschaft für Sonntag zu Streiks aufgerufen. Betroffen sind zunächst die Standorte Frankfurt am Main und München. Weitere Streikaufrufe seien "jederzeit möglich", sagte der stellvertretende UFO-Vorsitzende Daniel Flohr in einer Videobotschaft. Neben der Lufthansa selbst können nach Angaben der Gewerkschaft derzeit die Gesellschaften Eurowings, Germanwings, Cityline und Sunexpress bestreikt werden. Die Gewerkschaft der Flugbegleiter fordert von der Lufthansa einen Tarifvertrag mit einer Lohnerhöhung von 1,8 Prozent. Die Lufthansa erklärte, sie prüfe "rechtliche Schritte" gegen den Aufruf - sie will ihr Flugangebot aufrechterhalten.