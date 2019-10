per Mail teilen

Jetzt ist es amtlich: Andrea Nahles kehrt dem politischen Berlin im November den Rücken. Ihr im Bundestag nachfolgen könnte Joe Weingarten. Ein Mann, der sich in der SPD nicht nur Freunde gemacht hat.

Weingarten ist einer, der vehement für seine Positionen eintritt - und mögen diese auch noch so unpopulär sein. Was ihm die Genossen besonders nachtragen, ist seine Haltung in der Flüchtlingspolitik. Da wünschte er sich einst einen Rechtsruck seiner Partei.

Kriminelle Flüchtlinge als "Gesindel" bezeichnet

In diesem Zusammenhang ist es eine Äußerung, die er im Rahmen einer Parteiveranstaltung tätigte, die besonders hohe Wellen schlug. Da teilte er Flüchtlinge einst in drei Gruppen ein: Solche, die verfolgt würden, solche, die aus wirtschaftlicher Not flöhen - und solche, die kriminelle Absichten verfolgten. Und diese dritte Gruppe bezeichnete Weingarten obendrein als "Gesindel".

Eine Äußerung, die er sich auch im Anschluss weigerte zurückzunehmen. Denn eines hat er sich auf die Fahne geschrieben: "Verschwurbeltes Technokratendeutsch", wie man es von vielen Politikern kenne, werde man von ihm nicht hören: "Ich drücke mich so aus, dass die Menschen, die uns wählen sollen, es auch verstehen." Statt von "Gesindel" hätte er auch von "gewaltaffinen soziologischen Randgruppen sprechen können", so Weingarten im Gespräch mit dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland". "Das hätte dann aber niemand verstanden."

Allein Weingartens Entscheidung

Ganz klar: Der Vater dreier Kinder ist alles andere als stromlinienförmig. Deswegen sähe ihn nicht jeder aus der Partei gerne im Bundestag. Das allerdings liegt allein in Weingartens Hand. Er ist derjenige, der qua Listenplatz und Ergebnis der Bundestagswahl 2017 Anspruch auf Nahles' Platz im höchsten Hause hat. Und ihm obliegt die Entscheidung, ob er das Angebot, das der Landeswahlleiter ihm unterbreiten muss, annimmt oder nicht.

"Erst wenn der Wahlleiter auf mich zukommt, werde ich zusammen mit meiner Frau eine Entscheidung treffen und die dann mitteilen", sagte Weingarten selbst. Am Montag teilte er mit, dass er sich in der kommenden Woche offiziell erklären werde. Derzeit weilt der 57-Jährige dienstlich in Vietnam.

Seit über 40 Jahren in der SPD

Mit Weingarten käme ein Mann in den Bundestag, der schon als Jugendlicher in die SPD eingetreten ist - und sich seine Meriten verdient hat. Weingarten wohnt in Alsenz im Donnersbergkreis und ist studierter Verwaltungswissenschaftler. Derzeit leitet er die Abteilung für Außenwirtschaft im rheinland-pfälzischen Wirtschaftsministerium.

Der ehemalige rheinland-pfälzische Ministerpräsident Rudolf Scharping (SPD) holte ihn einst aus der Bundestagsfraktion, um ihn zu seinem Wirtschaftsreferenten zu machen. Später war Weingarten unter anderem Geschäftsführer der ersten rheinland-pfälzischen Landesgartenschau in Kaiserslautern im Jahr 2000.

Sicherer Posten oder kurze Bundestags-Stippvisite?

"Ich bin seit über 40 Jahren in der SPD und stehe dort für eine pragmatische und wirtschaftsfreundliche Politik, zu der auch die Einhaltung von Recht und Ordnung gehören", sagt Weingarten über sich.

Wie er sich entscheidet, ist ohnehin offen. Denn so attraktiv wie es zunächst klingen mag, ist das Mandat angesichts einer nicht ganz reibungslos laufenden Großen Koalition in Berlin vielleicht nicht. Ob Weingarten seinen Posten in Mainz für ein einige Monate währendes Mandat aufgibt, ist fraglich. Und neu kandidieren wird man ihn nicht lassen. Das hat sein Kreisverband nach seinen strittigen Äußerungen längst erklärt.