per Mail teilen

Eine junge Frau ist nach ihrer Flucht vor einer Polizeikontrolle in Montabaur (Westerwaldkreis) erst in Nordrhein-Westfalen gestoppt worden. Mit im Auto: ihre einjährige Tochter.

Wie die Polizei in Köln mitteilte, rammte die 21-Jährige nach ihrer Flucht über mehrere Autobahnen am Donnerstag im Norden Bonns einen Streifenwagen und kam so zum Stehen. Unklar war zunächst, warum sie gemeinsam mit ihrer einjährigen Tochter vor der Polizei floh.

Polizeikontrolle wegen Rücklicht

Eine Polizeistreife hatte die Frau den Angaben zufolge auf der A3 bei Montabaur wegen eines defekten Rücklichts stoppen wollen. Die Fahrerin aus Hanau gab daraufhin Gas und brauste in Richtung Nordrhein-Westfalen. Dabei beschleunigte sie den Angaben zufolge in einer Baustelle auf bis zu 140 Stundenkilometer.

Verfolgt von Polizisten aus Rheinland-Pfalz, Bonn und Köln bog die 21-Jährige in Bonn auf eine Straße ab, auf der sie offenbar auf der Gegenfahrbahn weiterrasen wollte. Ihre Flucht endete schließlich an einem Streifenwagen, den Polizisten quer auf die Straße gestellt hatten. Die Hessin fuhr in die Beifahrerseite des Polizeiautos, verletzt wurde niemand. Tests auf Alkohol und Drogen bei der Fahrerin verliefen negativ.

Jugendamt ist informiert worden

Die junge Frau muss sich nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten, ihr Führerschein wurde beschlagnahmt. Wegen des Kleinkindes an Bord des Fluchtwagens informierten die Beamten zudem das zuständige Jugendamt.