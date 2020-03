Das neue Konzept der katholischen Kirche zur Entschädigung der Opfer sexuellen Missbrauchs ist bei Opferverbänden auf Ablehnung gestoßen. Unter anderem hieß es, die Kirche übernehme keine Verantwortung.

Der Sprecher der Opferinitiative Eckiger Tisch, Matthias Katsch, sagte am Donnerstag in Mainz, die Kirche in Deutschland sei nicht bereit, ihren Opfern Entschädigung anzubieten: "Das ist kein Ausgleich für die Verbrechen der Institution." Offenbar habe sich in den Beratungen der Bischofskonferenz der kleinste gemeinsame Nenner durchgesetzt. Der Eckige Tisch werde sich die Grundsätze sorgfältig anschauen und dann über das weitere Vorgehen entscheiden.

Die Bischofskonferenz hatte zuvor erklärt, keine Entschädigungszahlungen zu leisten, sondern Zahlungen, die sich in der Höhe an Schmerzensgeldern staatlicher Gerichte orientieren.

Opfer-Sprecher ruft indirekt zum Kirchenaustritt auf

Katsch forderte Katholiken indirekt zum Kirchenaustritt auf: Die jetzige Entscheidung der Bischofskonferenz müsse auch Konsequenzen für Katholikinnen und Katholiken haben, erklärte er. "Wollen Sie auch weiterhin eine Kirchenstruktur unterstützen mit Ihren Beiträgen, die so offensichtlich am Geld klebt und ihre Opfer missachtet? Wollen Sie auch weiterhin für das moralische Versagen Ihrer Hirten in Mithaftung genommen werden?", fragte Katsch.

Katsch und der Eckige Tisch hatten pauschale Entschädigungen pro Missbrauchsopfer in Höhe von 300.000 Euro gefordert. Damit sollten auch Nachteile abgegolten werden, die die Betroffenen erlitten, weil sie etwa wegen der in der Kindheit erlittenen Traumata auch als Erwachsene Probleme im Berufsleben und dadurch finanzielle Nachteile hatten.