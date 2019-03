Der Kreistag Trier-Saarburg entscheidet in seiner Sitzung am Abend über eine Klage gegen die Landesbank LBBW und die Sparkasse Trier. Hintergrund sind millionenschwere Verluste bei Zinswetten.

Zwar sei der Kreis nach wie vor an einer einvernehmlichen Lösung interessiert, teilte die Kreisverwaltung am Montag in Trier mit. "Jedoch endet Ende April eine Verjährungsfrist, weshalb auch die Möglichkeit einer Klage im Raum steht." Seit Monaten führe der Kreis Trier-Saarburg Gespräche zur gütlichen Einigung mit der LBBW und der Sparkasse Trier, hieß es.

"Wollen aus SWAPs raus"

Der Kreis hatte 2011 und 2012 im Zusammenhang mit mehreren Krediten sogenannte SWAP-Geschäfte bei der Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) abgeschlossen - das sind Wetten auf die Zinsentwicklung. Nach SWR-Recherchen hatte die Sparkasse Trier diese Spekualtionsgeschäfte vermittelt. Der Kreis hatte versucht, sich mit den Finanzgeschäften dauerhaft niedrige Zinsen zu sichern und sich damit gegen schlechtere Konditionen für Kredite abzusichern. Da anschließend die Zinsen sogar in den negativen Bereich sanken, ging die Wette nach hinten los. "Ziel ist es jetzt, dass wir aus diesen SWAPs rauskommen und die umwandeln in normale Kreditverträge", so ein Sprecher. Bundesweit hatte es ähnliche Fälle auch bei anderen Banken gegeben.

Acht Millionen Euro Verlust

Im Fall des Landkreises Trier-Saarburg geht es um den Vorwurf, es sei nicht klar gewesen, dass Verluste im großen Umfang überhaupt möglich sind. Man fühle sich mit Blick auf mögliche Risiken falsch und ungenügend beraten, hieß es. Insgesamt ist dem Kreis durch die SWAPs wohl mindestens ein Minus von acht Millionen Euro entstanden. Deshalb will der Landkreis die Klage auf den Weg bringen. Dazu braucht er einen Beschluss des Kreistages.

Sparkasse sieht drohende Klage gelassen

Die Landesbank LBBW ist am Montag auf den Landkreis zugegangen und hat angeboten, weiter zu verhandeln. Die Sparkasse Trier dagegen sieht einer drohenden Klage gelassen entgegen und will nicht erneut verhandeln. "Die Sparkasse Trier hat sich nichts zu Schulden kommen lassen", heißt es in einer schriftlichen Stellungnahme der Bank. Es gebe mehrere Gerichtsentscheidungen, die in ähnlichen Fällen eine solche Klage abgewiesen haben. Vertragspartner der SWAP-Geschäfte seien nur die LBBW und der Landkreis Trier-Saarburg. "Daher war die LBBW allein verantwortlich für die Aufklärung und Beratung des Kreises. Die Sparkasse Trier hat auf diese Funktionstrennung stets explizit hingewiesen", heißt es in der Stellungnahme der Sparkasse.

Landkreis hält Mehrheit der Anteile an Sparkasse

Pikant ist neben allem anderen die Tatsache, dass sich der Kreis mit einer Klage quasi öffentlich über unzureichende Geschäftspraktiken der eigenen Bank beschwert. Der Kreis hat mehr als 50 Prozent der Anteile an der Sparkasse Trier. Aus Sicht der Sparkasse Trier hat eine Klage keine Auswirkung auf das vertrauensvolle Verhältnis zwischen der Sparkasse und dem Landkreis Trier-Saarburg. "Hier bestehen auf Grund der jeweiligen Rollen unterschiedliche rechtliche Verpflichtungen für die handelnden Akteure", teilte die Bank mit. Beide Seiten seien professionell genug, dies zu verstehen.