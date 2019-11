per Mail teilen

Mit dem Kita-Gesetz soll Rheinland-Pfalz bis 2022 rund 269 Millionen Euro vom Bund bekommen. Zum Auftakt wurden nun Maßnahmen vorgestellt, wie das Geld verwendet werden soll.

Bundesfamilienministerin Franziska Giffey, Ministerpräsidentin Malu Dreyer und Bildungsministerin Stefanie Hubig (alle SPD) haben am Donnerstag in Mainz den Vertrag zur Umsetzung des Gesetzes im Land unterschrieben. Außerdem nannten sie konkrete Bereiche, in denen das Geld für Verbesserungen sorgen soll.

So soll das Geld eingesetzt werden

"Wir schaffen eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf, indem es künftig einen Rechtsanspruch auf eine siebenstündige Betreuung am Stück geben wird. Zudem verbessern wir die Qualität in unseren Kitas, indem wir mehr Personal mitfinanzieren, Zeit für Leitung und Praxisanleitung ermöglichen sowie Erzieherinnen und Erzieher entlasten", erklärte Ministerpräsidentin Dreyer.

Außerdem sollen beispielsweise Kita-Sozialarbeit oder Französisch-Sprachkräfte in grenznahen Gebieten finanziert werden. Bildungsministerin Hubig sagte: "Wir fördern die sprachliche Bildung im Alltag, stärken die Beteiligungsstrukturen mit einem neuen Kita-Beirat, unterstützen die freien Träger mit mehr Geld zur Qualitätssicherung und alle Träger beim Ausbau der Kita-Küchen, damit sie einem Angebot mit Mittagessen angemessen entsprechen können."

Bundesweit 5,5 Milliarden Euro für Kitas

Giffey betonte, das Kita-Gesetz strebe mehr Qualität in den Kitas und weniger Gebühren an. "Das ist sehr unterschiedlich in Deutschland." Rheinland-Pfalz habe hier schon vor Jahren aktiv umgesteuert. Das Bundesgeld werde fließen, wenn alle Länder ihre Verträge unterzeichnet hätten. Hessen und Nordrhein-Westfalen stünden noch aus, doch auch hier sei der Vertragsschluss schon terminiert.

Der Bund stellt den Ländern bis 2022 insgesamt rund 5,5 Milliarden Euro zur Verfügung. Das Geld soll in die Qualitätsentwicklung der Kitas fließen. Über die konkreten Maßnahmen entscheiden die Länder selbst.