per Mail teilen

Also Weihnachts-Winterwetter sieht anders aus als das Grau, das wir in Rheinland-Pfalz derzeit geboten bekommen. Und es wird nicht besser: Die Woche startet mild - und stürmisch.

Der Montag beginnt nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) vom Sonntag zunächst ungemütlich mit Schauern und vereinzelten Graupelgewittern. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 7 und 10 Grad. In den Hochlagen wird es nicht wärmer als 4 Grad.

Warnung vor Sturmböen in den Höhenlagen

Bis Montagabend warnt der DWD vor verbreiteten Windböen und zeitweise stürmischen Böen mit bis zu 70 Stundenkilometern. In den Hochlagen können sogar Sturmböen mit bis zu 90 Stundenkilometern auftreten.

So wird das Wetter in Ihrem Ort

Am Dienstag bleibt es zunächst bewölkt mit Schauern. Laut der Meteorologen lockern die Wolken im Laufe des Tages auf und es wird trocken. Die Temperaturen steigen nicht über 8 Grad. Aber schon in der Nacht zum Mittwoch kommt der Regen zurück. Es bleibt mild bei 5 bis 9 Grad.

Windiges Wochenende

Schon am Sonntag hatte der Wind in Rheinland-Pfalz heftig geweht: In Bad Neuenahr-Ahrweiler waren dadurch mehrere Baustellenabsicherungen und -schilder umgeweht worden. Verletzt wurde dabei niemand.