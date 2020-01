Landwirtschaftsminister Volker Wissing (FDP) schaltet am Vormittag eine Messenger-App speziell für Landwirte frei. Nach SWR-Recherchen verstößt die App offenbar gegen die Datenschutzgrundverordnung.

Der rheinland-pfälzische Landes-Datenschutzbeauftragte Dieter Kugelmann teilte dem SWR mit, dass er deswegen ein förmliches Verfahren gegen den Betreiber eingeleitet habe. Dabei handelt es sich um das Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum Rheinhessen-Nahe-Hunsrück.

Eigentlich sollen Landwirte mit der App "GeoBox" per Smartphone datenschutzfreundlich Informationen austauschen können. In der Datenschutzerklärung der App heißt es, der Dienst würde keine Daten zum Nutzerverhalten erheben oder auswerten. Die App wird am Dienstagvormittag im Rahmen der Agrar-Tage in Nieder-Olm (Kreis Mainz-Bingen) von Landwirtschaftsminister Wissing freigeschaltet.

App nimmt Kontakt zu Unternehmen auf

Eine Analyse des SWR dagegen ergab, dass die App allein beim öffnen Kontakt zu mehreren Unternehmen aufnimmt, die Nutzungsdaten erheben und auswerten. Der Datenschutzbeauftragte teilte dem SWR mit, dass seine Behörde bei einer ersten Prüfung diese Verbindungen ebenfalls festgestellt habe.

Es sei zu vermuten, dass dabei Nutzungsdaten der Landwirte übertragen würden, obwohl die Datenschutzerklärung der App etwas anderes sage. Das wäre ein Verstoß gegen die Datenschutzgrundverordnung. Mit dem förmlichen Verfahren solle geklärt werden, ob über die einfache Verbindung hinaus tatsächlich Daten zum Nutzungsverhalten übertragen werden - und welche.