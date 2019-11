Drohungen, Schläge, Vergewaltigung und sogar Mord - Hunderttausende Frauen werden Schätzungen zufolge jährlich Opfer von Gewalt durch ihre Partner oder Ex-Partner. An Frauenhäusern als Zufluchtsorte mangelt es in Rheinland-Pfalz jedoch.

Dauer 0:50 min "Uns geht es aber nicht um eine einmalige Finanzspritze" An Frauenhäusern als Zufluchtsorte mangelt es in Rheinland-Pfalz."Es ist wichtig, dass wir auch kurzfristig mehr Plätze zur Verfügung stellen", sagte Familienministerin Anne Spiegel (Grüne) im SWR-Gespräch.

Laut Familienministerium in Mainz gibt es 17 Frauenhäuser in Rheinland-Pfalz. Das sind Zufluchtsorte für von häuslicher Gewalt betroffene Frauen. Besonders in den ländlichen Regionen sind die Angebote besonders gering.

Beispielhaft dafür ist das Frauenhaus in Trier: Hier müssten jede Woche Frauen abgewiesen werden, weil der Platz nicht ausreiche, sagte eine Sprecherin dem SWR. Sieben Plätze stünden derzeit zur Verfügung.

Aufstockung der Plätze gefordert

Auch die "Konferenz der Frauenhäuser in Rheinland-Pfalz", ein Zusammenschluss aller Einrichtungen in Rheinland-Pfalz, sieht dringenden Handlungsbedarf und fordert eine Aufstockung der Plätze.

"Die Frauenhäuser in Ludwigshafen, Neustadt und Speyer betonen, dass jede Form von finanzieller Hilfe dringend gebraucht wird. So fehlten weitere Unterkünfte für hilfesuchende Frauen und ihre Kinder", teilte die Organisation mit. Auch hier müssten regelmäßig Frauen abgewiesen werden.

Die angespannte Lage wird durch den Mangel an bezahlbarem Wohnraum verstärkt, sagt Monika Diel, Leiterin des Wormser Frauenhauses. "Die Frauen, die hier im Frauenhaus sind, können zum Teil nicht ausziehen, weil sie keine Wohnung finden", sagt Diel.

Rheinland-Pfalz verfehlt europäische Quote Laut einer Konvention des Europarates, an die sich auch Deutschland halten muss, soll pro 10.000 Einwohner ein Schutzzimmer etwa in Frauenhäusern bereitstehen. Die Realität sieht anders aus. Ein Beispiel: Im Norden von Rheinland-Pfalz kommen nach SWR-Berechnungen auf rund 1,2 Millionen Einwohner nur 15 Zimmer - also 100 Zimmer zu wenig.

Familienministerium will gegensteuern

Das rheinland-pfälzische Familienministerium hat das Problem erkannt und will gegensteuern. "Es ist wichtig, dass wir auch kurzfristig mehr Plätze zur Verfügung stellen", sagte Familienministerin Anne Spiegel (Grüne) im SWR-Gespräch.

Derzeit plane das Land in Andernach ein weiteres Frauenhaus - das 18. in Rheinland-Pfalz. Nach Angaben des Ministeriums wird dafür aber noch ein passendes Gebäude gesucht. Das geplante Frauenhaus soll zukünftig zehn Frauen und ihren Kindern Schutz bieten.

Dauer 6:46 min Sendezeit 6:00 Uhr Sender SWR2 Jeden Tag ein Mordversuch: Internationaler Tag gegen Gewalt an Frauen Jeden Tag versucht ein Mann, seine Frau oder ehemalige Partnerin umzubringen – 2018 wurden, so das Bundeskriminalamt (BKA), in Deutschland 123 Frauen von Lebensgefährten oder Ex-Männern getötet. „In vielen Köpfen ist die häusliche Gewalt noch immer eine Privatsache“, erklärt Maja Wegener von Terre des Femmes im Gespräch mit SWR2. Frauen würden getötet, weil sie Frauen seien. Vor allem eine bessere Aufklärung über Rollenbilder und Gleichberechtigung an Schulen sei wichtig, um derartigen Taten vorzubeugen. Außerdem müssten Frauenhäuser stärker als Zufluchtsort für bedrohte Frauen gefördert werden: „In Deutschland fehlen 15.000 Frauenhausplätze“, so Wegener. Audio herunterladen (5,9 MB | MP3)

Bundesregierung will unterstützen

Laut Familienministerium stieg die Gewalt in engen sozialen Beziehungen - also beispielsweise innerhalb von Familien oder Paaren - zuletzt an. Im vergangenen Jahr wurden in der polizeilichen Kriminalstatistik für Rheinland-Pfalz rund 8.400 Fälle von Gewalt in engen Beziehungen dokumentiert.

Unterstützung kommt auch vom Bund, der zusammen mit Ländern und Kommunen Hilfsangebote für Frauen ausbauen will. Ende Oktober wurde dafür das Programm "Gemeinsam gegen Gewalt" vorgelegt. Allein der Bund plant demnach in den kommenden Jahren 120 Millionen Euro für den Aus-, Um- und Neubau von Frauenhäusern und Beratungsstellen in Deutschland ein.

Der rheinland-pfälzischen Familienministerin geht dieses "einmalige" Programm nicht weit genug. "Wir fordern, dass sich der Bund dauerhaft an den Finanzierungen der Frauenhäuser beteiligt", so Spiegel. "Und es gibt auch noch offene Fragen, beispielsweise wie es mit den Personalkosten aussieht für die, die in den Frauenhäusern arbeiten."

Neue bundesweite Statistik und Initiative

Im vergangenen Jahr sind in Deutschland 122 Frauen von ihrem Partner oder Ex-Partner getötet worden. Insgesamt wurden über 114.000 Frauen Opfer von häuslicher Gewalt, Bedrohungen oder Nötigungen durch ihre Ehemänner, Partner oder Ex-Partner. Das zeigt eine Auswertung des Bundeskriminalamts (BKA) zum Thema Partnerschaftsgewalt, die Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD) anlässlich des Internationalen Tages gegen Gewalt an Frauen vorstellte.

Infoseite des Bundesfamilienministeriums

Hohe Dunkelziffer vermutet

Der Trend der vergangenen Jahre, mit einem Anstieg der Fallzahlen in diesem Kriminalitätsfeld, setzt sich damit fort. Mitgezählt werden dabei alle zur Anzeige gebrachten Fälle von versuchter und vollendeter Gewalt zwischen Partnern und Ex-Partnern: Mord und Totschlag, Körperverletzungen, Vergewaltigung, sexuelle Nötigung, sexuelle Übergriffe, Bedrohung, Stalking, Nötigung, Freiheitsberaubung, Zuhälterei und Zwangsprostitution.

Weil nur die angezeigten Taten gezählt werden können, wird von einer hohen Dunkelziffer ausgegangen.