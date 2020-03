Der 42-jährige Fahrer eines PKW fuhr zusammen mit seinem 12-jährigen Sohn die B 262 in Richtung A 48 entlang, als der Wagen aufgrund eines technischen Defektes am Fahrbahnrand stehen blieb. Kurz danach übersah die 38-jährige Unfallverursacherin das Fahrzeug, auf das sie auffuhr. Nach Polizeiangaben wurde es durch den Aufprall nach vorne geschoben, ausgehoben und kam dann letztlich auf dem Dach zum liegen. Alle drei Personen wurden bei dem Unfall verletzt und in den umliegenden Krankenhäusern behandelt. Die B 262 war für etwa eine Stunde in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt.