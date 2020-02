Eine Fastnachtslegende feiert Geburtstag

Nein, an einem Rosenmontag ist sie nicht geboren. Der fiel im Jahr 1943 auf den 8. März. Nicht mal in Mainz am Rhein, sondern in Frankfurt am Main. Die Mainzer Fastnacht kann man sich ohne sie trotzdem kaum vorstellen. Margit Sponheimer wird 77. Wir gratulieren!