Bezahlbarer Wohnraum ist auch in Rheinland-Pfalz vielerorts knapp. Abhilfe könnten neue Sozialwohnungen schaffen. Doch deren Zahl ist zuletzt sogar gesunken.

So gab es zum Jahresende 2017 rund 57.300 Sozialwohnungen und damit etwa 2.400 weniger als noch ein Jahr zuvor. Das geht aus Zahlen hervor, die das Bundesinnenministerium an den Bundestag gemeldet hat.

Bei Sozialwohnungen in Deutschland sind die Mieten staatlich reguliert. Nur Menschen, bei denen die Behörden einen besonderen Bedarf sehen, dürfen dort wohnen. Allerdings fallen Wohnungen nach einer bestimmten Zeit aus der Mietpreisbindung und können normal am Markt vermietet werden. Sofern nicht im gleichen Umfang neue Sozialwohnungen gebaut werden, sinkt ihre Zahl also.

Land beim Neubau nur auf Rang zehn

Nach Angaben des Bundesbauministeriums wurden im vergangenen Jahr in Rheinland-Pfalz 412 geförderte Sozialwohnungen neu gebaut. Damit lag das Land im Bundesländervergleich auf Rang zehn, beispielsweise deutlich hinter dem von der Einwohnerzahl vergleichbaren Sachsen (884) oder den Stadtstaaten Hamburg und Berlin mit über 3.000 geförderten Wohneinheiten.

Verband: Viel zu wenige Sozialwohnungen Die Mietpreise in Ballungsräumen sind weiterhin hoch, auch in Rheinland-Pfalz. Ein Mittel dagegen könnten mehr Sozialwohnungen sein. Doch laut einer Bilanz des Spitzenverbands der Wohnungswirtschaft GdW werden davon viel zu wenige gebaut.

Bundesweit wurden den Angaben zufolge 27.040 geförderte Sozialwohnungen neu gebaut und damit nur 809 Wohnungen mehr als 2017 - trotz der Milliardenförderung des Bundes. Nach Einschätzung des Mieterbundes wären jährlich deutschlandweit rund 80.000 zusätzliche Sozialwohnungen nötig, um den Bedarf zu decken.

Grünen-Politiker: Lage "dramatisch"

"Die Lage beim sozialen Wohnungsbau ist dramatisch", sagte der wohnungspolitische Sprecher der grünen Bundestagsfraktion, Chris Kühn. "Ich kann nicht verstehen, dass die Bundesregierung angesichts des immer stärkeren Rückgangs an Sozialwohnungen die Mittel im nächsten Jahr um ein Drittel kürzen will." Kühn forderte einen Kurswechsel: Was einmal gefördert worden sei, müsse für immer in der Mietpreisbindung bleiben.