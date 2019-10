Rheinland-pfälzische Beatmungsgeräte für Frühchen in Shanghai

Die Firma Fritz Stephan stellt Beatmungsmaschinen für Frühchen her. Ansässig ist sie im Westerwald. Ihre Maschinen verkauft sie sehr erfolgreich – auch nach China. Wo sie zum Einsatz kommen, schaut sich Geschäftsführer Bernd Höhne derzeit in Shanghai an.