Das Hallenbad Nord in Ludwigshafen: Ein echtes städtisches Hallenbad, erhalten mit all seinen typischen Kacheln und Farben. Früher ging Helmut Kohl hier in die Sauna, seit 2001 hat das Schwimmbad ausgedient. "Heute wird das Bad als Feuerlöschteich für die benachbarte Müllverbrenungsanlage genutzt", erzählt Landeskonservatorin Kaiser. In "seinem Ensemble mit der originalen Farbgebung" sei das Bad ein hervorragendes Zeitzeugnis und steht deshalb seit einigen Jahren auf dem Denkmalsockel.

Imago imago50839366h