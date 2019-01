per Mail teilen

Für rund 14.000 Schüler an Gymnasien und Gesamtschulen (G9-Klassen) in Rheinland-Pfalz beginnen am Mittwoch die Abiturprüfungen. Zunächst sind die Fächer Deutsch, Englisch, Französisch und Mathematik dran. Bis zum 29. Januar müssen die schriftlichen Examen abgelegt werden, die mündlichen Prüfungen starten Mitte März. Mehr Zeit zum Lernen haben die Schüler der Berufsbildenden Schulen, der G8-Gymnasien, der Kollegs und der Walldorfschulen. Sie schreiben das Abitur erst im Mai.