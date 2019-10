An dem landesweiten Projekt "Gemeindeschwester Plus" können künftig zwölf Kommunen mehr als bisher teilnehmen. Das teilte das rheinland-pfälzische Sozialministerium mit. Demnach wird es das Angebot künftig auch in den Städten Mainz und Speyer geben, außerdem in Neustadt in Kooperation mit der Verbandsgemeinde Maikammer sowie in den Landkreisen Ahrweiler, Bad Dürkheim, Cochem-Zell, Donnersbergkreis und Vulkaneifel. Hinzu kommen auch die Verbandsgemeinde Höhr-Grenzhausen, die Gemeinde Morbach sowie die Verbandsgemeinde Kirchen. Das Projekt "Gemeindeschwester Plus" richtet sich an Menschen ab 80 Jahren, die noch selbständig leben, aber im Alltag Unterstützung brauchen.