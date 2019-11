Die CDU verspricht eine klimaneutrale Anreise zu ihrem Landesparteitag mit der Wahl des Spitzenkandidaten am 16. November in Neustadt an der Weinstraße. Die rund 450 Delegierten könnten jeden gefahrenen Kilometer angeben, kündigte der designierte Generalsekretär der Partei, Gerd Schreiner, am Donnerstag in Mainz an. Das ausgestoßene CO2 werde mit einer Spende kompensiert. Diese gehe an eine kirchliche Organisation, die im Partnerland Ruanda energieeffiziente Kochstellen unterstütze.