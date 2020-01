per Mail teilen

Insgesamt 577 Rheinland-Pfälzer sind im vergangenen Jahr 100 Jahre und älter geworden - 480 Frauen und 97 Männer. Das teilte die Landesregierung am Mittwoch mit. Danach feierte die älteste Rheinland-Pfälzerin ihren 111. Geburtstag. Sie stammt aus Sinzig (Kreis Ahrweiler). Insgesamt habe die Zahl der Menschen über 100 Jahre in den vergangenen Jahren stetig zugenommen, so die Landesregierung. 1956 habe es nur drei solcher Altersjubilare gegeben, 1981 seien es bereits 330 gewesen.