Der Landessportbund Rheinland-Pfalz (LSB) hat die für Freitag geplante Meisterehrung seiner Top-Athleten wegen des Coronavirus abgesagt. "Mit Blick auf rund 180 zu ehrende Sportlerinnen und Sportler, die teilweise mitten in den Vorbereitungen für ihre jeweiligen Saisonhöhepunkte (unter anderem Olympische Spiele) stehen, möchte der LSB seiner gesellschaftlichen Verantwortung gerecht werden", begründete der Verband am Montag die Absage. Zu der Festveranstaltung in Ingelheim hatten sich rund 300 Gäste angesagt. Alle Athletinnen und Athleten, die geehrt werden sollten, erhalten ihre Urkunden nun per Post.