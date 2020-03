Wegen des hochansteckenden neuartigen Coronavirus' will das Land Rheinland-Pfalz dem Personal in Arztpraxen vorsorglich 40.000 Atemschutzmasken zur Verfügung stellen. Diese stammten aus dem ohnehin vorhandenen Bestand des Landes, teilte das Gesundheitsministerium am Montag an. Das medizinische Personal komme häufiger als andere mit Erkrankten in Kontakt. Damit steige nicht nur das eigene Krankheitsrisiko, sondern auch die Gefahr andere anzustecken.