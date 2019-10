Lkw rast in Autokolonne in Limburg

An einer großen Kreuzung in Limburg hatte ein 32-jähriger Mann am späten Montagnachmittag mit einem gestohlenen Lastwagen mehrere Fahrzeuge gerammt. Acht Fahrzeuge wurden bei dem Zwischenfall ineinander geschoben. Neun Menschen wurden dabei verletzt, darunter auch der Lkw-Fahrer.