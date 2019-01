Gute Nachricht für die Skiläufer: Der Kälteeinbruch sorgt endlich auch in Rheinland-Pfalz für befahrbare Pisten. Am Donnerstag gehen die Lifte in Bad Marienberg in Betrieb, am Freitag die am Erbeskopf.

Skilehrerin mit Kindern auf dem Schorrberg in Bad Marienberg dpa Bildfunk

In den vergangenen Tagen sei es "endlich" kalt genug gewesen, um reichlich Kunstschnee zu produzieren, sagte der Betriebsleiter des Wintersportzentrums am Erbeskopf, Klaus Hepp. "Wir freuen uns, dass es los geht." Die Schneekanonen sind seit einigen Tagen im Einsatz. Auch der Vorsitzende des Ski-Clubs Bad Marienberg-Unnau im Westerwald, Marco Stalp, zeigte sich zufrieden: "Wir konnten durchweg Schnee schießen."

Am Donnerstag um 16 Uhr sollen im Skigebiet am Schorrberg in Bad Marienberg die Lifte anlaufen. Er rechne mit einer Auflage von rund 20 Zentimetern Schnee auf den Hängen, sagte Stalp. Das Interesse der Skifahrer sei groß. "Wir hoffen, dass die Kaltwetterlage anhält, so dass wir ein paar Tage am Stück aufbleiben können." Pro Saison peile man immer 20 bis 25 Lifttage an. In der vergangenen Saison seien es 26 gewesen.

Lifte am Erbeskopf starten am Freitag

Skifahren am Erbeskopf dpa Bildfunk

Einen Tag später, am Freitag (11 Uhr) geht der Liftbetrieb am Erbeskopf im Hunsrück erstmals in diesem Winter los. Dann könnten Skifahrer auf einer Piste mit knapp 20 Zentimetern Schnee die fast 900 Meter lange Abfahrt hinuntersausen, kündigte Hepp an. Er gehe davon aus, dass der Skibetrieb die nächsten Wochen möglich bleibe: "Ich bin zuversichtlich, dass wir die 30 Tage mindestens erreichen können."

Zwei Mal die Woche (mittwochs und freitags) soll bis 22 Uhr bei Flutlicht "Spätskifahren" angeboten werden. In der vergangenen Saison hatte es am höchsten Berg von Rheinland-Pfalz (816,3 Meter) 30 Lifttage und rund 80.000 Besucher gegeben.