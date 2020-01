Der Lieferant Jermi Käsewerk aus Laupheim hat am Samstag einen Rohmilch-Weichkäse zurückgerufen. In dem Produkt seien Coli-Bakterien nachgewiesen worden, die Durchfall auslösen können. Betroffen ist "Meine Käserei Brie de Nangis, französischer Weichkäse mit Rohmilch hergestellt, ca. 100g" mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 19. Januar 2020 und der Losnummer L29 513, sowie mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 20. Januar 2020 und den Nummern L29 513 und L29 514. Der Rohmilch-Käse wurde in Lidl-Filialen in mehreren Bundesländern verkauft, auch in Rheinland-Pfalz.