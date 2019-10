Die rheinland-pfälzische Integrationsministerin Anne Spiegel will nach SWR-Informationen am Freitag bekanntgeben, dass sie bei der Landtagswahl 2021 als Spitzenkandidatin der Grünen antritt.

Die Partei hat am Mittwoch zu einem Pressegespräch am Freitag mit Spiegel und dem Landescovorsitzenden der Grünen, Josef Winkler, eingeladen. Dass die rheinland-pfälzischen Grünen mit Anne Spiegel an der Spitze in den Landtagswahlkampf ziehen wollen, ist parteiintern keine Überraschung.

Dauer 1:42 min Sendezeit 16:00 Uhr Sender SWR Fernsehen RP Spiegel soll Grüne anführen Integrationsministerin Spiegel will nach SWR-Informationen am Freitag bekanntgeben, dass sie bei der kommenden Landtagswahl als Spitzenkandidatin der Grünen antritt. Video herunterladen (3,8 MB | MP4)

Winkler hatte schon im SWR-Sommerinterview im Juli dafür geworben, nur "mit einer Person an der Spitze in den Wahlkampf" zu ziehen. Damals nannte er aber keinen Namen. Bei der Wahl 2016 war die Partei mit der Doppelspitze aus Eveline Lemke und Daniel Köbler angetreten.

Kämpferin für humane Flüchtlingspolitik

Spiegel präsentiert sich seit Jahren als kompromisslose Kämpferin für eine humane Flüchtlingspolitik und ist damit vor allem bei der Grünen-Basis ausgesprochen beliebt. Bei Parteitagsreden erntet sie regelmäßig viel und lang anhaltenden Applaus.

Die 38-jährige Pfälzerin ist verheiratet und Mutter von vier Kindern. Seit der letzten Landtagswahl ist sie Integrationsministerin. Ihrer Kandidatur für die kommende Landtagswahl in anderthalb Jahren muss noch ein Parteitag zustimmen.