Die Arbeit im öffentlichen Dienst ist gefährlich geworden. Das belegen Zahlen aus dem Innenministerium und Schilderungen der Mitarbeiter. Auf dieses Problem will die Landesregierung jetzt aufmerksam machen.



Betroffen sind nicht nur Polizisten, sondern auch Rettungskräfte, Bedienstete in Gefängnissen, der Steuerverwaltung oder der Forstämter - ebenso Straßenwärter oder Mitarbeiter in Jobcentern.

"Wir müssen feststellen, dass die Meldungen über verbale oder körperliche Angriffe in den vergangenen Jahren in einem besorgniserregenden Ausmaß zugenommen haben. Diese Angriffe können wir nicht tolerieren," betont Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD).

Aktionswoche unter dem Motto "Respekt. Bitte!"

Damit die Öffentlichkeit auf dieses Problem aufmerksam wird, hat die Landesregierung am Dienstag Aktionstage unter dem Motto "Respekt. Bitte!" gestartet. Dabei besuchen Minister und Staatssekretäre Mitarbeiter im öffentlichen Dienst an ihren Arbeitsplätzen. Bei den Terminen berichten die Mitarbeiter von Situationen aus ihrem Alltag oder zeigen, wie sie sich auf Konfrontationen vorbereiten.

Bei Großereignissen wie Fußballspielen oder Demos kommt es immer wieder zu Angriffen auf Polizisten. (Archivbild) SWR

Dreyer und Innenminister Roger Lewentz (SPD) trafen sich im Mainzer Polizeipräsidium mit Polizisten, die im Dienst Opfer von Gewalt wurden.

"Die Schilderungen der Beamten und Beamtinnen haben mich schockiert. Die Arbeit im öffentlichen Dienst ist leider gefährlich geworden." Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD)

Nach Angaben von Innenminister Lewentz stieg die Zahl der Gewaltstraftaten gegen Polizisten im letzten Jahr wieder an - von 1.517 auf 1.664. Hinzu kämen noch rund 1.500 Fälle von Beleidigung. Auch Attacken auf ehrenamtliche Helfer nähmen zu, auch sie würden beleidigt, bespuckt und angegriffen.

Schutzwesten für Steuerfahnder

Auch unter Steuerzahlern ist die Gewaltbereitschaft gestiegen. So genannte Reichsbürger stellten einen Teil der Problemfälle dar. Finanzministerin Doris Ahnen (SPD) sieht vor allem Gefahren für Mitarbeiter im Außendienst und bei der Steuerfahndung. Diese werden jetzt mit stich- und schussfesten Westen sowie Handschuhen ausgerüstet. Ahnen besuchte eine Fortbildungsveranstaltung beim zuständigen Landesamt in Koblenz.

Gewalt gegen JVA-Bedienstete

27 gewalttätige Übergriffe wurden 2018 gegen Bedienstete im Justizvollzug gezählt. Das war laut Ministerium die zweithöchste Zahl der letzten Jahre. Es sei wichtig, das Personal in den Einrichtungen zu schulen, so Justizminister Herbert Mertin (FDP) bei einem Besuch der JVA Wittlich.

Pöbeleien gegen Baustellen- und Forstarbeiter

Sogar im Wald schlägt öffentlichen Bediensteten Unmut entgegen - etwa Förstern und Waldarbeitern. Wenn Waldwege gesperrt würden, gebe es schnell Ärger und "böse Worte", so Umweltministerin Ulrike Höfken (Grüne). Oft werde nicht verstanden, warum Bäume gefällt werden müssten, obwohl das etwa wegen der Folgen des Klimawandels und Borkenkäfer-Befalls nötig sei. Der Betrieb Landesforsten stelle fortan Schilder auf, um Maßnahmen zu erklären.

"Groteske Situation"

Mitarbeiter des Landesbetriebs Mobilität berichteten Verkehrsminister Volker Wissing (FDP) bei einem Treffen ebenfalls von Anfeindungen. Sie würden sogar beschimpft, wenn sie Unrat wegräumten. "Das ist eine groteske Situation", so Wissing. Autofahrer führen bewusst dicht an LBM-Beschäftigten vorbei und gefährdeten sie so. Tempolimits etwa in Autobahnbaustellen würden infrage gestellt, obwohl sie auch der Sicherheit der Baustellen-Mitarbeiter dienten.

Im Landgericht Kaiserslautern zeigten die Beamten am Dienstagnachmittag Staatssekretär Philipp Fernis (FDP) bei einem Einsatztraining, wie sie damit umgehen, wenn sie mit aggressiven Menschen zu tun haben und angegriffen werden. Auch in Wittlich, Ludwigshafen und Trier berichteten Polizisten, Justizvollzugsbeamte und Mitarbeiter der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion von ihren Erfahrungen. Die Aktionstage der Landesregierung laufen noch bis zum 25. März.