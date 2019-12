per Mail teilen

Die rheinland-pfälzische Landesregierung sieht die Lage der Schulen im aktuellen Schuljahr positiv. Die Unterrichtsversorgung habe sich weiter verbessert.

Künftig sollten dennoch noch mehr Vertretungslehrer beschäftigt und die Schulsozialarbeit ausgebaut werden, kündigte Bildungsstaatssekretär Hans Beckmann (SPD) am Donnerstag bei der Vorstellung der Schulstatistik für das laufende Schuljahr in Mainz an. Rund zwei Prozent der Stunden fielen nach wie vor aus. Damit betrage die Unterrichtsversorgung im Durchschnitt aller allgemeinbildenden Schulen 99,2 Prozent - nach 99,1 Prozent im vergangenen Schuljahr.

Weitere Lehrer-Einstellungen im kommenden Jahr

Zum Beginn des Schuljahres gab es mehr als 1.100 Neueinstellungen. "Als einem von wenigen Ländern ist es uns gelungen, diese Stellen mit ausgebildeten Lehrkräften zu besetzen", sagte Beckmann. Der Anteil von Quer- und Seiteneinsteigern sei sehr gering. Lediglich an Förderschulen gebe es noch 39 Stellen, die erst nach dem Jahreswechsel vergeben werden könnten.

Dauer 0:35 min Land will mehr Vertretungslehrer einstellen Das Bildungsministerium plant wegen des Unterrichtsausfall, der durch Erkrankungen oder Klassenfahrten entsteht, mehr Vertretungslehrer einzustellen.

Beschwerden über schwierige Arbeitsbedingungen

Mit einem Durchschnittsalter von 44 Jahren seien die Kollegien nach dem Saarland und Hamburg damit die jüngsten in Deutschland. Zugleich räumte der Staatssekretär aber auch ein, dass es von den rheinland-pfälzischen Lehrkräften zunehmend Beschwerden über schwierige Arbeitsbedingungen und Überlastung gebe: "Es stimmt, dass das zugenommen hat."

Kleinste Grundschulklassen im Bundesländervergleich

Die Zahl aller Schüler an allgemeinbildenden Schulen sei im Vergleich zum vergangenen Schuljahr um 1.200 gesunken - auf weniger als 409.200. Prognosen zufolge werde sie bis 2021 weiter zurück gehen. Mit rechnerisch 18,5 Jungen und Mädchen seien die Grundschulklassen die kleinsten in ganz Deutschland.

Tatsächlicher Unterrichtsausfall höher

Die vom Land veröffentlichte Schulstatistik ist seit Jahren umstritten. Die vorgelegten Zahlen zur Unterrichtsversorgung umfassen zwar neben dem Regelstundenplan auch Zeitkontingente für Differenzierungsunterricht und Arbeitsgemeinschaften. Der tatsächliche Stundenausfall an den Schulen durch kurzfristige Erkrankungen, Klassenfahrten oder Lehrer-Fortbildungen liegt allerdings deutlich höher.

Kritik der Lehrergewerkschaften

"An Grundschulen haben nach unseren Zahlen im Durchschnitt 4,75 Prozent der Unterrichtsstunden im Schuljahr 2018/19 nicht wie geplant stattgefunden", erklärte Oliver Pick vom Lehrerverband VBE. "Einen Sportlehrer den Matheunterricht übernehmen zu lassen oder einer Kollegin eine weitere Klasse zur Betreuung an die Hand zu geben - darin sehen wir als VBE keinen qualitativ hochwertigen Unterricht, wie ihn die Ministerin verspricht."

Die Gewerkschaft GEW forderte das Land auf, an der zukünftigen Universität Koblenz einen Lehramts-Studiengang für Sonderpädagogik einzurichten, um "dem dramatischen Mangel an Förderschullehrkräften besonders im Raum Koblenz entgegen zu wirken".