Die rheinland-pfälzischen Grünen treffen sich am Samstag in Montabaur zu einem Landesparteitag. Im Vordergrund steht dabei die Kommunalwahl Ende Mai.

Die rund 200 Delegieren wollen Leitlinien für den Kommunalwahlkampf beschließen. Diese sollen den Wählern zeigen, wofür die Grünen über die individuellen kommunalen Themen hinaus stehen. In einer kommunalpolitischen Erklärung solle ein breites Themenspektrum abgedeckt werden, erklärte der Landesvorsitzende Josef Winkler vorab.

Dazu gehört zum Beispiel, dass sich die Grünen dafür einsetzen wollen, dass alle Kommunen eine Baumsatzung verabschieden. Diese soll regeln, dass alte Bäume erhalten und neue gepflanzt werden. Außerdem wollen die Grünen, dass Kreise und kreisfreie Städte regelmäßig Armuts- und Reichtumsberichte erstellen, um armen Menschen in der Kommune besser helfen können. Ein weiteres Ziel: Jede Kommune soll ein Klimaschutzkonzept erstellen und umsetzen.

Gastrednerin von "Fridays for Future"

Als Gastrednerin wird in Montabaur Rike Post, Vertreterin der Bewegung "Fridays for Future" aus Koblenz, sprechen. Weitere Themen sind Elektromobilität und das Angebot eines günstigeren öffentlichen Personennahverkehrs. Auch für bezahlbaren Wohnraum will sich die Partei stark machen.

Mit Blick auf die Europawahl steht auf dem Parteitagsprogramm in Montabaur unter anderem auch das Thema europäische Urheberrechtsreform.

In den Gemeinderäten, Kreistagen und Stadträten sind die Grünen derzeit nach eigenen Angaben mit rund 800 Mandatsträgern vertreten.