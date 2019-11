per Mail teilen

Michael Frisch ist neuer Landeschef der rheinland-pfälzischen AfD. Der 62-jährige Trierer erhielt beim Parteitag in Bingen am Samstag 294 von 394 gültigen Stimmen.

Das waren 74,6 Prozent. Er folgt auf Uwe Junge, der nicht mehr angetreten war. AfD-Vizechef Joachim Paul hatte kurzfristig angekündigt, nicht zu kandidieren.

Frisch: "Parlamentarier mit Herzblut"

Der familienpolitische Sprecher der AfD-Fraktion und ehemalige Religionslehrer Frisch bezeichnet sich selbst als "sehr konservativ" und "Parlamentarier mit Herzblut". Sein Ziel als Landesvorsitzender sei es, deutlich zu machen, "dass wir eine bürgerlich-konservative Alternative sind".

Zuvor war Vizechef Paul einziger Kandidat. Nach dem Verdacht, er habe 2011 für eine NPD-nahe Zeitschrift geschrieben, war seine Glaubwürdigkeit auch in der Partei erschüttert. SWR-Recherchen hatten diesen Verdacht vergangene Woche erhärtet und Paul entkräftete die Vorwürfe bisher nicht.

Frisch verteidigte Paul

Frisch hatte seinen Parteikollegen Paul vor der Wahl verteidigt. Er sei absolut überzeugt davon, dass Paul ein überzeugter Demokrat sei, sagte Frisch am Samstag vor dem Auftakt des Landesparteitages der AfD in Bingen. "Ich breche den Stab nicht über ihn." Paul habe seine Kandidatur zurückgezogen, um so Schaden von der AfD abzuwenden. Diese Entscheidung verdiene höchsten Respekt.