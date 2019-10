Eine unfreiwillige Abzweigung hat ein 41 Jahre alter Autofahrer an einem Kreisverkehr in Lambsheim (Rhein-Pfalz-Kreis) genommen. Der Mann verlor am Samstag kurz hinter dem Kreisel die Kontrolle über sein Auto, kam nach links von der Straße ab, durchbrach einen Maschendrahtzaun und landete in einem Fischteich, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der 41-Jährige und sein 49 Jahre alter Beifahrer konnten sich der Polizei zufolge noch rechtzeitig und unverletzt aus dem Auto retten, ehe der Wagen vollständig unterging. Nach ersten Ermittlungen soll der Fahrer im Kreisverkehr zu viel Gas gegeben haben. Den Schaden am Auto schätzt die Polizei auf 30.000 Euro.