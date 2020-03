per Mail teilen

Bei einem Verkehrsunfall auf der B 42 zwischen Lahnstein und Braubach sind am Dienstagnachmittag zwei Autofahrer schwer verletzt worden. Ein 40-jähriger Autofahrer wollte nach Angaben eines Polizeisprechers an der Abfahrt Braubach Nord nach links abbiegen. Dabei übersah er ein aus Richtung Braubach kommendes Fahrzeug, hieß es weiter. Beide Fahrer erlitten bei dem Zusammenprall schwere Verletzungen und wurden in Krankenhäuser der Umgebung gebracht. Die Fahrbahn musste zeitweise halbseitig gesperrt werden, unter anderem für die Landung des Rettungshubschraubers.