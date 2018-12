Ein fliegendes Mettbrötchen, ein Fesselkurs oder eine Spinne im Auto - 2018 gab es für die Polizei im ganzen Land immer wieder ungewöhnliche Einsätze. Unser Rückblick.

Einen außergewöhnlichen Mitfahrer entdecken die Polizeibeamten im Januar während einer Verkehrskontrolle an der A61 bei Frankenthal: Ein Hahn sitzt auf dem Beifahrersitz eines Autos. Ein Verstoß liegt dabei jedoch nicht vor, denn der Hahn ist ordnungsgemäß angeschnallt. Auf der Rückbank befinden sich noch zwei Schäferhunde - ebenfalls gesichert. Die 30-jährige Fahrerin erklärt, sie sei zum Sonntagsausflug unterwegs und verreise nie ohne ihre Haustiere.

Vor der Weiterfahrt machten zwei Polizistinnen ein Foto mit dem ungewöhnlichen Beifahrer. SWR

Polizisten geraten in erotischen Fesselkurs

Im April ruft ein Zeuge in Neustadt an der Weinstraße die Polizei, weil er meint zu sehen, wie zwei Männer eine gefesselte nackte Frau misshandeln. Am vermeintlichen Tatort - einer nahegelegenen Wohnung - finden die Beamten die Szene dann auf den ersten Blick wie beschrieben vor. Nur handelten alle Beteiligten im Einverständnis. Der Mieter der Wohnung, ein Lehrer für Fesselkunst, hatte ein Pärchen in eben jener unterwiesen.

Nackte Männer auf einem Parkplatz bei Speyer beunruhigen eine Frau im August. Auch sie ruft die Polizei. Die Nackten entpuppen sich als Taucher, die sich gerade umziehen. Dem Tauchverein tut das Ganze leid, er bietet der Frau einen Gratis-Schnuppertauchkurs an. Ob sie darauf eingegangen ist, ist nicht bekannt.

Beschwerde über schlechtes Fast Food

Im September meldet sich ein Mann bei der Polizei, weil er mit Essen und Service in einem Ludwigshafener Fast-Food-Restaurant nicht einverstanden ist. Die Beamten machen dem 33-Jährigen klar, dass das "kein Anlass für ein polizeiliches Einschreiten" sei. Er solle sich an die Beschwerdestelle der Fast-Food-Kette wenden und künftig eine andere Filiale aufsuchen.

Kurios: Fast Food als Grund für einen Polizeieinsatz. SWR

Spinnen-Angst: Einsatz auf der A6

Anfang November meldet sich ein Mann bei der Autobahnpolizei Kaiserslautern. Seine Freundin habe ihr Auto auf dem Seitenstreifen der A6 bei Kaiserslautern abgestellt und es fluchtartig verlassen. Sie habe eine Spinne im Innenraum ihres Fahrzeugs entdeckt und leide unter panischer Angst vor Spinnen. Die Autobahnpolizei rückt aus und sichert das Auto ab. Der Freund kommt eigens aus Frankfurt angefahren und nimmt die Frau mit.

Mettbrötchen-Wurf auf der Autobahn

Auf der A48 bei Koblenz wird Mitte November ein Autofahrer mit einem Mettbrötchen beworfen. Das 21-jährige "Opfer" war von einem anderen Wagen geschnitten worden. Als er dann überholen will, wirft der Beifahrer des anderen Autos das Brötchen und zeigt den Mittelfinger. Der Beworfene geht später zur Polizei. Folge für den Werfer ist ein Strafverfahren.

Betrunken am Rasenmäher-Steuer

Eine Spritztour mit einem Rasenmäher unternimmt eine nicht ganz nüchterne Frau Ende November in Trier. Die 40-Jährige fährt laut Polizei mit dem vierrädrigen Gefährt ohne rückwärtige Beleuchtung in der Dämmerung auf einer Straße. Ein Atemalkoholtest zeigt 1,57 Promille an. Sie kassiert ein Verfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Verzweifelte Autosuche im Parkhaus

Anfang Dezember findet in Ludwigshafen eine 21-Jährige nach einem ausgedehnten Weihnachtsshopping-Bummel ihr Auto nicht mehr. Stundenlang sucht sie danach in einem Parkhaus und glaubt schließlich, es sei gestohlen. Die zu Hilfe gerufene Polizei findet das Auto. Die Geschäfte haben inzwischen geschlossen, der Wagen steht einsam in dem Parkhaus des Einkaufszentrums.

Zahlreiche weitere Fälle

Zahlreiche weitere kuriose Fälle landen in diesem Jahr bei der Polizei. Dazu gehört eine schwarze Katze, die 70 Kilometer unbemerkt im Polizeiauto mitfährt. Auch ein Skelett am Küchentisch wird zur Aufgabe für die Beamten. Ein Hündin, die die Besitzer nicht mehr in ihr Wohnzimmer lässt, kann dagegen auch durch die Polizei nicht beruhigt werden.