2010 werden verjährte Fälle von sexuellem Missbrauch an einer Jesuitenschule in Berlin bekannt. Was folgt, hat bis heute Konsequenzen für die Kirche - auch in Rheinland-Pfalz.

Ein ehemaliger Schüler schreibt mit Anfang 40 einen Brief an den Jesuitenorden, in dem er von sexuellem Missbrauch durch einen ehemaligen Pater berichtet. Im Januar 2010 macht der Rektor des Canisius-Kollegs in Berlin, Klaus Mertes, jahrelange systematische Übergriffe an der Schule öffentlich. Das ist der Anfang. Wie in einem Dominoeffekt offenbaren sich Betroffene aus anderen Ordensschulen. Die Deutsche Bischofskonferenz verschärft 2010 als Reaktion auf die aufgedeckten Fälle des sexuellen Missbrauchs durch kirchliche Mitarbeiter ihre Vorschriften. Seither wird laut Kirchenangaben automatisch bei jedem Verdacht auf sexuellen Missbrauch die Staatsanwaltschaft eingeschaltet. Trierer Bischof wird Beauftragter für Missbrauchsfragen Hauptberufliche Mitarbeiter, die mit Schutzbefohlenen zu tun haben, müssen erweiterte Führungszeugnisse vorlegen. Der Trierer Bischof Stephan Ackermann wird zum Missbrauchsbeauftragten der Deutschen Bischofskonferenz. Die Kirche startet 2010 einen innerkirchlichen Gesprächsprozess. Über fünf Jahre hinweg geht es in vielen Gesprächsrunden mit den Gläubigen an der Basis um mögliche Reformen unter anderem zur Sexualmoral und zur Priesterweihe von erprobten verheirateten Männern. Vieles davon lehnte auch der damalige Papst Benedikt deutlich ab. Anzahl der Missbrauchsopfer laut einer Studie der Kirche in katholischen Bistümern, die in Rheinland-Pfalz liegen SWR Wissenschaftliche Aufarbeitung 2011 wird eine wissenschaftliche Aufarbeitung der Missbrauchsfälle vereinbart. Eine Studie wird aber erst 2018 vorgestellt. Demnach wurden zwischen 1946 und 2014 in Deutschland 3.677 meist männliche Minderjährige von insgesamt 1.670 katholische Klerikern sexuell missbraucht. Die Wissenschaftler weisen darauf hin, dass problematische Strukturen in der Kirche Missbrauch nach wie vor befördern könnten - etwa die umstrittene Verpflichtung der Priester zur Ehelosigkeit (Zölibat) und die ausgeprägte klerikale Macht einzelner Geistlicher. Staatsanwaltschaften ermitteln Sechs Juristen reichen als Reaktion auf die Studie im Oktober 2018 bei Staatsanwaltschaften im Bezirk aller 27 katholischen Bistümer Anzeige wegen sexuellen und schweren sexuellen Missbrauchs ein. Die rheinland-pfälzischen Bistümer Speyer, Mainz, Trier, Limburg und Köln wollen mit den Staatsanwaltschaften zusammenarbeiten.