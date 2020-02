In Koblenz gibt es den ersten bestätigten Fall des Coronavirus in Rheinland-Pfalz. Die Behörden sehen das Land gut gerüstet. Die Vorbereitungen in großen Krankenhäusern laufen auf Hochtouren.

Dauer 1:01 min Bätzing-Lichtenthäler: Rheinland-Pfalz auf Coronavirus vorbereitet Rheinland-Pfalz sei gut gerüstet, falls im Land gehäuft Virus-Erkrankungen auftreten sollten. Das sagte die rheinland-pfälzische Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler (SPD) dem SWR. Laut Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) greift mit der Bestätigung der ersten Coronavirus-Infektion in Rheinland-Pfalz ein Pandemieplan. Demnach müsse in der ersten Stufe die kranke Person isoliert werden. Anschließend würden deren Kontaktpersonen überprüft. Nach Einschätzung des Gesundheitsministeriums sei es wenig sinnvoll und praktikabel, ganze Städte abzuriegeln. Zudem hat die Landesregierung einen Arbeitsstab aus Vertretern der Staatskanzlei sowie des Gesundheits- und Innenministeriums eingerichtet. Zwei Mal pro Woche tausche sich, so Dreyer, das Gesundheitsministerium mit den Gesundheitsämtern, dem Landesuntersuchungsamt und dem Landesamt für Soziales aus. Zudem stehe Rheinland-Pfalz in engem und regelmäßigen Kontakt mit den Bundesbehörden sowie dem Robert-Koch-Institut. Isolier- und Quarantänezimmer sind bereit Die großen Krankenhäuser in der Region sind nach eigenen Angaben gut auf mögliche Coronavirus-Fälle vorbereitet. Es stehen sogenannte Quarantäne- oder Isolierzimmer zur Verfügung. Diese Zimmer können nur über eine Schleuse betreten werden, die Luft werde gefiltert, so eine Sprecherin des Katholischen Klinikums Mainz. Gleiches gilt für die Universitätsmedizin Mainz sowie imKrankenhaus der Barmherzigen Brüder in Trier. Auch im Klinikum Worms können Patienten bei einer Infektion mit dem Coronavirus behandelt werden. Wie in anderen Krankenhäusern gibt es dort eine entsprechende Schutzausrüstung für das Ärzte- und Pflegepersonal. Regionalisierte Notfallpläne und ständige Bereitschaft Das Gesundheitsamt der Kreisverwaltung Mainz-Bingen hat einen Notfallplan ausgearbeitet. Dieser trete im Fall einer Infektion in Kraft. Darin werde unter anderem geregelt, wo diese Patienten untergebracht und wie sie behandelt werden. Das Trierer Gesundheitsamt hat eine ständige Bereitschaft eingerichtet. Kliniken und die Feuerwehr können sich daran wenden, wenn es einen Corona-Verdachtsfall gibt. Der Rhein-Pfalz-Kreis hat ebenfalls einen Notfallplan ausgearbeitet. Besorgte Bürger sollen sich dort zudem bald an ein Bürgertelefon wenden können. Im Kreis Bad Dürkheim berate man aktuell Menschen, die aus Krisenregionen in Italien zurückgekehrt sind. Auch Hausärzte, die entsprechende Tests durchführen müssen, werden vom Gesundheitsamt des Kreises beraten. Das Diakonissen Krankenhaus in Speyer ist gut auf einen möglichen Ausbruch des Coronavirus vorbereitet. Auch dort gebe es spezielle Isolierungsmöglichkeiten - etwa Einzelzimmer mit Vorschleusen sowie Schutzkleidung und Masken.