Gut eine Milliarde Euro im Jahr zahlt das Land für die Behindertenhilfe.

Jetzt wirft der Rechnungshof der Landesregierung erneut vor, die Ausgaben der Sozialverbände nicht zu kontrollieren.

Der Landtag hatte im Dezember ein Gesetz verabschiedet, das Kontrollen jederzeit möglich macht. Diesen Passus habe die Landesregierung nicht umgesetzt und handele damit gesetzeswidrig. Das geht aus einem Brief des Landesrechnungshofs an die Regierung hervor, der dem SWR vorliegt. Der Streit ist heute Thema im Sozialausschuss des Landtags.

Kosten für Behindertenhilfe steigen

Die Behindertenhilfe ist die größte Ausgabeposition im Sozialbereich. Die Kosten steigen in den kommenden Jahren absehbar weiter. In diesem Jahr liegen sie nach Auskunft des Sozialministeriums erstmals bei rund einer Milliarde Euro. Diese Summe bekommen Sozialverbände wie die Caritas oder die Diakonie dafür, dass sie sich um behinderte Menschen kümmern - zum Beispiel in Behindertenwerkstätten.

Bereits seit Jahren gibt es Streit darüber, wie kontrolliert wird, ob das Geld auch im Sinne der behinderten Menschen eingesetzt wird. Das im Dezember verabschiedete neue Gesetz sieht vor, dass die Landesregierung künftig ohne einen konkreten Anlass und ohne Ankündigung kontrollieren kann, ob die Sozialverbände das Geld auch wirtschaftlich einsetzen und ob die Qualität dessen stimmt, wofür sie das Geld bekommen.

Blick in die Werkstatt der Lebenshilfe Trier Lebenshilfe Trier

Kontrollen nur mit Anlass und Ankündigung?

Ein Ende Dezember geschlossener Rahmenvertrag zwischen Landesregierung und Sozialverbänden sieht laut Rechnungshof allerdings nur Kontrollen mit Anlass vor. Außerdem sei in dem Vertrag vereinbart, dass das Land eine Prüfung ankündige. Im Gesetz dagegen stehe, dass eine Prüfung nicht angekündigt werden müsse. In dem Brief an das Sozialministerium spricht der Rechnungshof von gesetzeswidrigen Inhalten, die zu eliminieren seien. Der Rechnungshof befürchtet, dass wegen der Passagen die Ausgaben für die Behindertenhilfe auch künftig nicht systematisch geprüft werden können.

Sozialministerium streitet Vorwürfe ab

Das Sozialministerium antwortete dem Rechnungshof, die anlasslose Prüfung sei durch den Vertrag nicht eingeschränkt. Das Land werde außerdem mindestens alle drei Jahre mit den Verbänden über die Vergütung verhandeln. In dem Zusammenhang werde man auch prüfen, ob die Verbände das Geld von Land wirtschaftlich einsetzten.

Der Rechnungshof dagegen argumentiert, die Prüfung von Unterlagen bei Vergütungsverhandlungen könne eine eigenständige Wirtschaftlichkeits- und Qualitätsprüfung wie im Gesetz vorgesehen, gar nicht ersetzen.

Nach dem Vertragsabschluss hatte sich der Rechnungshof Anfang des Jahres an den Präsidenten des Landtags gewandt und darum gebeten, aufgrund der "Besonderheit der Abläufe" die zuständigen Ausschüsse des Landtags zu informieren.