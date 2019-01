per Mail teilen

Immer wieder kommt es zu schweren Unfällen, weil Lkw-Fahrer nach der Ruhezeit am Sonntag alkoholisiert losfahren. Die Polizei kontrolliert deshalb verstärkt auf Rastplätzen. Die Bilanz vom Sonntagabend ist erschreckend.

Bei gemeinsamen Kontrollen der Polizeiautobahnstationen Gau-Bickelheim, Ruchheim und Kaiserslautern haben die Einsatzkräfte 48 Lkw-Fahrern die Weiterfahrt präventiv untersagt. Insgesamt seien 328 Berufskraftfahrer kontrolliert worden, teilte die Polizei am Montagmorgen mit. Davon seien 68 alkoholisiert gewesen. 19 Fahrer hätten einen Wert zwischen 0,5 und 1,09 Promille aufgewiesen, 25 Fahrer den Wert von 1,1 Promille sogar überschritten. Der Spitzenwert habe bei 2,34 Promille gelegen.

Kontrollen bereits vor dem Losfahren

Hintergrund der Aktion ist die Beobachtung, dass Lkw-Fahrer zum Ende der vorgeschriebenen Ruhezeit an den Wochenenden häufig noch alkoholisiert sind. Deshalb wurde beschlossen, Kontrollen bereits vor dem Losfahren in der Nacht zum Montag durchzuführen. Die Überprüfungen hätten auch schon Wirkung gezeigt, so die Polizei weiter. Nach wenigen Monaten sei die Zahl der alkoholisierten Fahrer auf den kontrollierten Park- und Rastplätzen deutlich zurückgegangen.

Die Polizei will es aber nicht dabei belassen, die Lastwagenfahrer auf Rastplätzen zu überprüfen. In einem nächsten Schritt sollen auch vermehrt Lkw-Fahrer kontrolliert werden, die bereits auf den Straßen unterwegs sind.